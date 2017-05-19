Гройсман надеется на принятие Радой пенсионной реформы до конца этой сессии

Премьер назвал реформу практичным решением в условиях современного состояния экономики

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман надеется на принятие Верховной Радой пенсионной реформы до конца этой сессии. Об этом он сказал в ходе часа вопросов к Кабинету министров, передает пресс-служба правительства.

"Мы нашли практическое решение в условиях современного состояния экономики. И это та справедливость, которую ждут украинские граждане... Я надеюсь на то, что изменения будут приняты до конца этой сессии. Пришло время принимать решения, которые будут приносить позитив в жизни украинских граждан. Украинские пенсионеры и мы, как правительство, нуждаемся в вашей поддержке", - подчеркнул глава Кабмина.

Напомним, Гройсман отметил, что принятие пенсионной реформы поможет ликвидировать дефицит Пенсионного фонда Украины за 7-10 лет.

По его словам, в случае принятия реформы уровень жизни пенсионеров значительно улучшится уже через 5 лет.

Ранее премьер сообщил, что надеется на достаточное количество голосов в Верховной Раде для принятия пенсионной реформы. Он отметил, что к разработке проекта пенсионной реформы привлекались в том числе и народные депутаты.