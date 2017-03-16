Гройсман намерен 17 марта провести встречу с силовыми структурами по вопросу их взаимодействия с бизнесом

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен провести встречу с силовыми структурами по вопросу их взаимодействия с бизнесом в пятницу, 17 марта.

"Завтра состоится встреча при участии омбудсмена (бизнес-омбудсмена - ИФ), при участии руководителя Офиса сопровождения инвестиций со всеми силовыми структурами, где я абсолютно конкретно поставлю вопрос по работе этих структур по отношению к реальному сектору, по отношению к бизнесу", - сказал он в ходе выступления на 13-й Dragon Capital Ukraine Investor Conference в Киеве в четверг.

Премьер отметил, что Кабинет министров намерен защищать реальный сектор экономики и бизнес в стране.

"Мы понимаем, что происходит с инспекциями сегодня, мы понимаем, что происходит с разными плановыми контролирующими структурами, в частности, речь идет о СБУ и ее экономическом департаменте, речь идет об экономическом подразделении МВД, речь идет об уже, слава Богу, ликвидированной налоговой милиции", - сказал В.Гройсман.

Он добавил, что вместо вышеперечисленных органов планируется создать Службу финансовых расследований и подготовка соответствующих законопроектов находится на финальном этапе.