Гройсман: Наша задача - достичь уровня средней зарплаты в 10 тыс. грн

Кабинет Министров Украины в рамках политики роста экономики и повышения социальных стандартов ставит задачу довести показатель средней зарплаты штатного работника до 10 тыс. грн от нынешних 7400 грн. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире "Свобода слова на ICTV".

Он подчеркнул, что прогнозный показатель роста экономики в следующем году составляет 3%. Вместе с тем принятие эффективных управленческих решений позволит увеличить этот показатель.

"А рост экономики - это рост бюджетов, рост зарплат и доходов", - сказал Владимир Гройсман.

По его мнению, достойный уровень оплаты труда в Украине позволит вернуть квалифицированные кадры в Украину.

"Именно поэтому мы предусматриваем не только рост минимальной зарплаты в 2018 году, но и средней зарплаты. Сегодня этот показатель составляет 7400 грн в среднем. Это зарплаты, с которых платят налоги. Задача на следующий год - не менее 10 тыс. грн. Наша задача довести показатель средней зарплаты, с которой уплачены налоги - до 10 тыс. грн. Я на этом буду концентрироваться", - подчеркнул Владимир Гройсман.

Справка

С начала текущего года уровень минимальной зарплаты установлен на уровне 3200 грн. Вместе с тем 10 месяцев подряд уровень средней зарплаты стабильно превышает минимальную в два раза. При этом рост по сравнению с показателями прошлого года, по данным Государственной службы статистики Украины, составляет 35-37%.

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИИ И КОММУНИКАЦИЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ СЕКРЕТАРИАТА КМУ