Гройсман назвал главную проблему экономики Украины

На страну давит внешний долг в $65 млрд. Правительству удалось снизить соотношение долга к ВВП, однако Украине все еще необходимо финансирование международных партнеров, считает премьер-министр.

Главной экономического проблемой Украины является давление внешнего долга в размере более $65 млрд. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на встрече с представителями региональных СМИ в Киеве, сообщает УНИАН в четверг, 19 апреля.

"Самая большая проблема с экономической точки зрения – это давление на государство внешних долгов, большая часть которых была накоплена до 2014 года... Фактически с 2007 по 2010 год правительство взяло (в долг – ред.) $26 млрд. При том, что Украина сильнее не стала. Правительство с 2010 по 2014 год взяло еще более 20 млрд. Фактически суммарный долг сегодня $65 млрд, которые лежат на плечах украинцев и украинской экономики, – сказал Гройсман.

По его словам, правительству удалось снизить соотношение долга к ВВП, однако Украине все еще необходимо дальнейшее финансирование международных партнеров.

"В 2018 году, по первому кварталу, этот долг является наиболее низким по отношению к ВВП с 2011 года, это важный сигнал. Но если не будет выполняться наша программа сотрудничества (с МВФ – ред.), например, создание антикоррупционного суда либо другие параметры, то нам будет сложно на эти вызовы давать ответы", – подчеркнул Гройсман.

Также глава правительства напомнил, что Украина в 2018 году потратит 130 млрд гривен только на обслуживание внешнего долга, без учета его погашения.

Напомним, внешний государственный долг Украины к декабрю 2018 года составит 72,3% ВВП страны.Такой прогноз опубликовало международное рейтинговое агентство Moody`s.

Ранее стало известно, что валовой внешний долг Украины достиг $117,35 млрд.