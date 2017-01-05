Гройсман назвал ключевое условие для доллара по 18,5

Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что для этого Украине нужно отказаться от закупок импортного газа

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина, передает Politeka.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, установление реальных цен на газ привело к экономии государством 140 млрд грн. Это произошло благодаря разрушению коррупционных схем.

Однако повышение цен на газ является лишь первым шагом к энергонезависимости. Дальнейший прогресс в этом направлении позитивно повлияет и на курс гривны, считает премьер.

"Я видел недавно аналитику, она показывает: если бы мы добывали свой газ в Украине, а не покупали его за валюту, доллар бы сегодня при всех тех проблемах, которые мы имеем, не стоил бы больше 18,5 гривень. Представляете уровень влияния этого фактора на экономику?" - сказал премьер-министр.

Politeka

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