Гройсман назвал ключевую задачу пенсионной реформы

Премьер отметил, что речь идет об изменении пенсионной системы, которое приведет к уменьшению дефицита Пенсионного фонда.

Ключевая задача пенсионной реформы, которую необходимо провести в Украине, - повысить размер пенсий и сократить дефицит Пенсионного фонда, сказал в ходе общения с журналистами премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Нам надо разобраться с пенсионной системой и сделать все, чтобы повысить пенсии. Нет другого варианта - люди живут за чертой бедности. И наша задача - найти резервы и отдать должное людям, - сказал Гройсман. - И сейчас речь идет об изменении пенсионной системы, которое приведет к уменьшению дефицита Пенсионного фонда. Мы такие шаги уже делаем. Детенизация, повышение зарплаты дают такие возможности (уменьшения дефицита бюджета Пенсионного фонда)".

"Я слышу некоторые прогнозы (о повышении пенсионного возраста - УНИАН), это разговоры ни о чем. Пытались раскачать страну через тарифы - не вышло. Ищут что-то еще, в том числе пенсионный возраст, чтобы запугать людей. Но я хочу заверить, что мы не сделаем ничего плохого в отношении граждан. Каждый наш шаг будет пропущен через сердце с пониманием того, как живет гражданин. Мы будем честно вести диалог с обществом", - отметил премьер.