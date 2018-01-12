Гройсман назвал преувеличенной проблему коррупции в Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что проблема коррупции в стране является преувеличенной. Об этом он заявил в интервью грузинскому Forbes.

"Я считаю, что многие наши враги заинтересованы в дестабилизации Украины, и они всегда говорят о проблеме коррупции в нашей стране. Они постоянно повторяют, что коррупция широко распространена. И они делают это повсюду, в том числе за рубежом. Время от времени я сталкиваюсь с этой проблемой, но считаю, что она преувеличена", - заявил Гройсман.

Он также отметил, что распространение информации о коррупции направлено на то, чтобы "Украина и с ее населением в 40 млн человек выглядели очень плохо". В то же время, по словам Гройсмана, коррупция остается распространенной в правоохранительных органах, госучреждениях, судах и органах, которые выдают разрешения и лицензии.

Напомним, в сентябре 2017 года президент США Дональд Трамп призвал Петра Порошенко продолжить борьбу с коррупцией в Украине. Кроме того, зарубежные партнеры называют именно коррупцию одной из главных проблем Украины.