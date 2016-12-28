Гройсман назвал пять приоритетов для Кабмина до 2020 года

Премьер представил план действий правительства на ближайшие три года. В основе этого плана - экономика и экономический рост.

Гройсман считает приоритетом проведение земельной реформы kmu.gov.ua

Кабинет министров Украины подготовил план приоритетных действий до 2020 года, состоящий из пяти базовых целей. Об этом сегодня в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает корреспондент ЛІГА.net.

"План базируется на пяти приоритетах. Фундамент и основа - это экономика и экономический рост, то, чего нам нужно достичь. В этом году мы уже видим рост. Также это: управление, развитие человеческих ресурсов, безопасность и оборона", - сказал он.

Гройсман отметил, что в планах Кабмина также проведение земельной реформы. "До 2020 года мы должны провести качественную реформу. Правительство должно стимулировать развитие агропромышленного комплекса через разные программы поддержки. Также должна быть создана новая система, отвечающая за качество и безопасность продуктов питания", - добавил премьер.

"Мне бы очень хотелось, чтобы мы сделали все от себя зависящее, чтобы, в конце концов, быть властью, которая имеет совсем иное качество, совсем иную философию, чтобы люди увидели в нас тех, кто реально понимает [ситуацию] и может проводить изменения", - отметил он на заседании правительства.

Напомним, 6 октября 2016 года Верховная Рада продлила действующий в Украине мораторий на продажу земли до 1 января 2018-го. 28 октября президент Петр Порошенко подписал этот закон.

28 декабря опубликован бюджет Украины на 2017 год.

Liga.net

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