Гройсман назвал пять приоритетов в работе правительства до 2020 года

Кабинет министров Украины разрабатывает план своей деятельности до 2020 года, заявил на инвестиционном форуме в Киеве премьер Владимир Гройсман.

"Мы начали работать над среднесрочным планом действий правительства до 2020 года. Мы достаточно широко его обсуждаем с экспертной средой. Мы хотим, чтобы этот план был всеобъемлющим, очень хорошо продуманным и абсолютно реальным. Он имеет пять приоритетов. Это экономический рост, эффективное управление, правосудие и борьба с коррупцией, развитие человеческого капитала, безопасность и оборона. Это пять задач, которые мы ставим в приоритет этого плана", - отметил он.

Напомним, Верховная Рада назначила Гройсмана премьером 14 апреля минувшего года. Подпишитесь на 112.ua в вашем Telegram и Facebook. Оперативно и лаконично о самом важном.

Пресс-служба Кабмина