Гройсман назвал условие повышения пенсий в Украине

Если Верховная Рада в мае поддержит правительственный законопроект о пенсионной реформе, размер пенсий будет увеличен уже в октябре. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV, передает Обозреватель со ссылкой на "Зеркало недели".

"Мы много месяцев работали над формулой, чтобы обеспечить уже с 1 октября повышение 5 миллионам 600 тысячам пенсионеров пенсий от 200 до тысячи гривень. Это довольно существенное повышение пенсий, и оно будет на постоянной основе", - сказал он.

Премьер уточнил, что реформа предусматривает отмену налогообложения пенсий для работающих пенсионеров, а также пообещал, что пенсионный возраст повышаться не будет.

Вместе с тем Гройсман также заверил, что правительство нашло формулу минимизации дефицита Пенсионного фонда, который на сегодняшний день достиг 140 миллиардов грн.

"Мы за семь лет сможем или уменьшить этот дефицит, или свести его к нулю", - добавил премьер-министр.