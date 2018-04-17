Гройсман назвал "заоблачной" учетную ставку НБУ

Учетная ставка в 17% не позволяет украинским компаниям получать доступные кредиты, считает премьер-министр

Установленная Национальным банком Украины учетная ставка в 17% является "заоблачной". Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV.

"17% - это, действительно, заоблачная ставка, которая не позволяет сегодня получать доступные кредиты для украинских компаний. Надо искать ресурсы для инвестиций. Европейский бизнес получает кредиты под 1-2%. А мы сегодня получим под 20% в национальной валюте. Это нереально", - сказал премьер.

Гройсман также отметил, что Кабинет министров и премьер-министр не могут влиять на политику НБУ, который по Конституции является независимым институтом.

Как сообщалось, 1 марта 2018 года НБУ повысил учетную ставку с 16% до 17%.

12 апреля НБУ принял решение оставить учетную ставку на этом же уровне.