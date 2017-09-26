Гройсман не видит причин для падения курса гривны в 2018 году

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не видит причин для падения курса гривны в 2018 году. Об этом он заявил в интервью "Укринформу". Так, комментируя заложенный в проекте бюджета на 2018 год средний курс доллара на уровне 29,3 гривен, Гройсман заявил, что это чисто техническая цифра, предоставленная Национальным банком Украины. "Это чисто техническая цифра, такие расчеты нам предоставил Национальный банк Украины. Но я пока не вижу объективных оснований, чтобы к концу следующего года доллар так вырос. Подчеркиваю, что все будет зависеть от темпов реформ и экономического роста. Если парламент примет десяток-полтора необходимых законов - это позволит нам ускорить развитие экономики и обеспечить стабильность. Поэтому говорить о том, что доллар будет по 30 грн, сейчас нет оснований", - заявил он. Напомним, ранее сообщалось, что проект государственного бюджета на 2018 год основан на прогнозе курса 30,1 гривен за доллар на конец 2018 года. Вместе с тем, согласно разработанному Министерством финансов Украины документа, относительно основных направлений бюджетной политики на 2018-2020 годы, обменный курс гривны к доллару в 2018 году ожидается на уровне 29,3 гривны за доллар, тогда как в 2019 и 2020 году ожидается 30,5 и 31,0 гривен за доллар соответственно.

