Гройсман недоволен ФГИУ и предлагает руководству уволиться

Премьер-министр Владимир Гройсман недоволен работой всего руководства Фонда государственного имущества и предлагает уволиться всему руководству.

Об этом он заявил во время заседания Кабмина.

"Когда Фонд госимущества выполнит свою основную функцию - эффективное управление госимуществом и конкурентная приватизация?", - обратился Гройсман к первому заместителю главы ФГИУ Дмитрию Парфененко.

По словам Гройсмана, ФГИУ неэффективно управляет госимуществом, из-за чего государство теряет миллиарды гривен.

"Вам нужно всем вместе собраться написать заявления и уволиться", - заявил Гройсман.

Как сообщалось, ранее Гройсман заявил о неэффективности работы Фонда государственного имущества Украины из-за провала приватизации ОПЗ.

В свою очередь, Билоус сообщил, что не намерен подавать в отставку из-за критики со стороны премьер-министра Владимира Гройсмана, который заявил, что ФГИ не способен эффективно проводить приватизацию при нынешнем руководстве.

