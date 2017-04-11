Гройсман: Новое руководство ФГИУ должно провести эффективную продажу ОПЗ

Пресс-служба Кабмина Новое руководство Фонда госимущества Украины должно провести эффективную продажу ПАО "Одесский припортовый завод". Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на пресс-конференции по итогам года работы Кабмина, которую транслировал телеканал "112 Украина".

"Что касается вопроса ОПЗ, здесь как раз вопрос в том, что не правительство продает ОПЗ, а ОПЗ должен подготовить к приватизации ФГИ. Мы утверждаем только условия конкурса. И то, что два раза ФГИУ провел неэффективно работу и вызвало мое недовольство тем, как они подходили к этому вопросу. Я вижу то, что мы можем провести эффективную продажу ОПЗ. И перед новым руководством Фонда, когда оно появится, такой вопрос встанет", - сказал премьер.

Напомним, что 10 апреля глава Фонда государственного имущества Игорь Билоус подал заявление об отставке.

Глава правительства Владимир Гройсман несколько раз озвучивал предложения руководству ФГИУ уйти в отставку. Последний раз в начале марта. Тогда премьер заявил, что из-за неэффективного управления госимуществом государство теряет миллиарды гривен. В декабре 2016 года Гройсман выразил аналогичное мнение, но тогда причиной стал срыв приватизации Одесского припортового завода (ОПЗ). Подпишитесь на 112.ua в вашем Telegram и Facebook. Оперативно и лаконично о самом важном.