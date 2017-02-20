Гройсман о блокаде на Донбассе: Она работает не в интересах государства

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призывает государственные институты и политические силы совместно работать над воплощением в энергетическом секторе конкретного плана действий и не принижать все то, что власть успела сделать в этой сфере.

Об этом глава правительства написал в Facebook.

"Все государственные институты и политические силы, которые имеют отношение к этим вопросам, должны сделать это совместно и совместно взять на себя ответственность за реализацию конкретного плана действий как в законодательной, так и исполнительной плоскости. Не следует принижать сделанное - в сфере энергетики и обретения Украиной энергетической независимости на самом деле много сделано за последние годы, но консолидированная позиция позволит всем нам этот процесс ускорить. Поэтому призываю всех, кто действительно заинтересован в решении этого комплекса проблем - к профессиональному обсуждению и совместной работе", - написал Гройсман.

По его словам, правительство готово стать площадкой для такой работы. По текущей ситуации, вызванной блокадой, Премьер-министр в очередной раз подтвердил, что Кабмин прилагает и приложит все усилия, чтобы минимизировать последствия этой кризисной ситуации, но сегодня она работает не в интересах государства и не в интересах людей.

Гройсман отреагировал на совместное заявление ГО и аналитических центров по решению проблем энергетической независимости Украины. "Могу соглашаться или не соглашаться с конкретными оценками или рекомендациями, сформулированными в этом заявлении, но не могу не согласиться с принципиальной позицией - нужно нам всем определить четкую государственную политику как в сфере энергетики, так и в вопросах оккупированных территорий. Только тогда можно избежать спекуляций и злоупотреблений в этой сфере", - подчеркнул он.