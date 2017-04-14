Гройсман о газе: У нашей страны хотят украсть вследствие бандитских действий $100 млрд

Вследствие газовых контрактов, подписанных с РФ в 2009 году, Украина потеряла в разнице цен $53 млрд, а с учетом $40 млрд, которые Россия требует от Украины в Стокгольмском арбитраже, потери могут достигнуть почти $100 млрд, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина потеряла на разнице цен на российский газ миллиарды долларов, которые "кое-кто заработал". Об этом глава правительства заявил в Верховной Раде во время общения с народными депутатами, которое транслировал телеканал "112 Украина".

Обращаясь к нардепу от фракции "Батьківщина" Александре Кужель, он обвинил в причастности к "газовым схемам" того, "кого вы знаете и рядом сидите".

"Мы потеряли на разнице цен за это время $53 млрд. Вы представляете, сколько денег вымели из газовых оборудок?" - спросил Гройсман.

"И другую цифру я вам назову... Из-за контракта, который был подписан в 2009 году премьер-министром... Забыл, как ее фамилия. Сегодня в Стокгольме Россия (агрессор) нас судит по этому контракту. Это еще более $40 млрд. Если приплюсовать, у нашей страны хотят украсть вследствие таких бандитских действий $100 млрд", - заявил он.

В 2009 году премьер-министром Украины являлась Юлия Тимошенко. Должность она занимала с 18 декабря 2007 года по 11 марта 2010 года.

18 января 2009 года премьер-министр РФ Владимир Путин и премьер-министр Украины Юлия Тимошенко подписали газовый контракт с ценой $232,98 за 1 тыс. м³ с учетом скидки в 20%. Базовая цена по договору составила $450 за 1 тыс. м³.

С 2014 года "Газпром" и "Нафтогаз" судятся в Стокгольмском арбитраже из-за контрактов на поставку природного газа из РФ в Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 года.

22 марта 2017 года коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что "Газпром" требует от "Нафтогаза" около $50 млрд в Стокгольмском арбитраже.

Денежные требования Национальной акционерной компании "Нафтогаз України" к российской компании "Газпром" в арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма составляют примерно $12 млрд, или около $10,6 млрд без учета процентов.

11 апреля Гройсман предложил в случае проигрыша Украины в Международном арбитражном суде Стокгольма передать "Газпрому" экс-премьера Украины Юлию Тимошенко, которая подписала соответствующий газовый контракт.