Гройсман о транше МВФ: Пытаются развести истерию

В Украине создается умышленная истерия вокруг задержки с подписанием меморандума с МВФ о предоставлении миллиардного транша. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правления Ассоциации городов Украины.

"Говорят о том, что 3200 (повышенной минимальной зарплаты - ред.) - это плохо, что экономика падает... И таких нелепостей просто множество. Посмотрите, какую истерию пытаются развести на меморандуме МВФ, зная о том, что предварительные мероприятия уже выполнены, и это является условием получения очередного транша", - сказал Гройсман.

Премьер призвал всех неравнодушных к судьбе Украины работать вместе над ее развитием, а "не вестись на тех дешевых популистов, которые появляются и исчезают в соответствии с той или иной конъюнктурой, говорят о том, что все пропало, катастрофа, что Украина будет уничтожена".

АТН

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