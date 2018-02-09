Гройсман обещает не поднимать цены на газ до весны

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что в этом отопительном сезоне цены на газ для населения подниматься не будут. Об этом он заявил, отвечая на вопросы депутатов в ходе часа вопросов к правительству, передает корреспондент LIGA.net.

"В этом отопительном сезоне не будет повышения цен на газ для населения", - сказал он, комментируя выполнение правительством требований МВФ.

Ранее президент Петр Порошенко после переговоров с главой МВФ Кристин Лагард заявил, что уверен в том, что правительство согласится изменить цену на газ сообразно с требованиями Фонда.

Депутаты Киевского горсовета дали названия восьми новым улицам в Подольском районе столицы в честь выдающихся украинцев. В Киеве на Подоле появились восемь новых улиц: список Депутаты Киевского городского совета дали названия восьми новым улицам в Подольском районе столицы. Об этом говорится в сообщении Киевсовета. Теперь на карте Киева появятся такие улицы: 1. улица Всеволода Змиенко (от улицы Северо-Сырецкой до проспекта Правды); 2. улица Александра Олеся (от улицы Газопроводной к улице Данченко Сергея); 3. улица Генерала Грекова (от улицы Газопроводной, улицы Синеозерний к улице Данченко Сергея); 4. улица Квитныкарская (от улицы Проектной 12922 (Северина Наливайко) до улицы Проектной 12920 (Семьи Кристеров), улице Полковой); 5. улица Семьи Кристеров (от улицы Северо-Сырецкой до проспекта Правды); 6. улица Северина Наливайко (от улицы Сырецко-Садовой до проспекта Правды); 7. улица Гаванская (от улицы Электриков до Набережно-Рыбацкой дороги); 8. улица Зарубинецкая (от улицы Электриков до Набережно-Рыбацкой дороги). Общественное обсуждение соответствующих названий проходило с 1 июня до 1 августа 2017 года на портале исполнительного органа Киевсовета (КГГА). Решение поддержали 63 депутата. Вчера на пленарном заседании Киевского горсовета депутаты поддержали переименование станции и линии Киевского метрополитена. Поэтому, станция метро "Петровка" переименована в станцию "Почайна", а "Куреневско-Красноармейская" линия столичной подземки получила новое название "Оболонско-Теремковская".Источник: http://news.bigmir.net/capital/1797001-V-Kieve-na-Podole-poyavilis-vosem-novih-ylic-spisok© News.bigmir.net