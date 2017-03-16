Гройсман: Одесская таможня за пять дней выполнила месячный план поступлений в бюджет

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, что в парламенте было создано специальное подразделение для организации работы на Одесской таможне.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Одесская таможня за пять дней работы под контролем временно исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Мирослава Продана выполнила месячный план поступлений в госбюджет.

Об этом он сказал на ежегодной инвестиционной конференции, которую транслировал телеканал "112 Украина".

"За пять дней работы Одесская таможня выполнила план поступлений за один месяц. Представьте себе насколько масштабные коррупционные вещи были на Одесской таможне", - рассказал Гройсман.

Он добавил, что в правительстве сформировали отдельное подразделение из 17 человек, которое выехало на Одесскую таможню для того, чтобы правильно организовать там работу.

3 марта Кабинет Министров отстранил на время расследования главу ГФС Романа Насирова в связи с открытием против него дела по факту злоупотребления служебным положением. Исполняющим обязанности назначили замглавы службы Мирослава Продана.

Экс-руководитель Одесской таможни Юлия Марушевская не раз заявляла, что глава ГФС препятствует реформированию Одесской таможни, а 13 июля 2016 года подала иск в суд за то, что Насиров "с нарушением законодательства проводит конкурс на должности начальников таможенных постов" в Одесской области.