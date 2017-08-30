Гройсман оценил логистические возможности Украины

Премьер-министр Владимир Гройсман провел встречу с руководством мирового логистического гиганта "Hutchison Ports" и авиакомпании "Qatar Airways". Участники обсудили перспективы реализации инфраструктурных и логистических проектов в Украине.

Об этом пишет глава Кабмина в своем Фейсбук.

"Логистические возможности нашего государства - значительные, хотя и требуют внимания и развития. Однако я убежден, что приход таких авторитетных компаний в Украину является сигналом для всего мира, как о доверии к правительству и бизнес-среде, так и о вере в перспективность украинской экономики. Такие проекты, как развитие контейнерного бизнеса в порту Черноморска, запуск авиаперелетов по маршруту Доха - Киев, которые мы осуществляем совместно с компаниями "Hutchison Ports" и "Qatar Airways", - ярко свидетельствуют о развитии потенциала Украины", - отметил Гройсман.

Ведомости-Украина

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