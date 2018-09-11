Гройсман озвучил прогноз инфляции на 2019 год

Об ожиданиях относительно инфляционных показателей Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал во время форума Реанимационного пакета реформ "Полная мобилизация: совместный план действий", сообщает Еспресо.TV.

"Для нас очень важно удерживать инфляцию ниже двузначной цифры, то есть ниже 10%. В принципе, это то, что мы планируем на следующий год в государственном бюджете", - сказал Гросман.

По словам премьера, также прогнозируется уменьшение предельного дефицита с 2,4% до 2,2%. Гройсман назвал это "рамкой, которую мы должны удерживать". Напомним, уровень инфляции в апреле превысил прогноз, на ее высоких показателя сказался дальнейший рост производственных затрат, а также быстрое восстановление потребительского спроса.

6 сентября НБУ уже в пятый раз с начала года повысил учетную ставку - до 18% годовых.

В июльском инфляционном прогнозе Нацбанк обнародовал такие ожидания по инфляции: снижение инфляции до 8,9% в 2018 году, ее возвращение к целевому диапазону (5,8%) в конце 2019 года и среднесрочной цели 5% в 2020 году.

