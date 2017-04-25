Гройсман озвучил зарплаты сотрудников Нацполиции

Глава Кабинета министров Украины Владимир Гройсман заявил об увеличении финансирования на заработную плату сотрудников Национальной полиции. Об этом он сказал в ходе заседания коллегии Министерства внутренних дел.

У 2016 прийняли рішення збільшити фінансування: карний розшук отримує замість 5,5-6 тис.грн - 10-14 тис.грн. "Корд" отримує ЗП від 9 тис.грн - Volodymyr Groysman (@VGroysman) April 25, 2017

"В 2016 году приняли решение увеличить финансирование: уголовный розыск получает вместо 5,5-6 тысяч гривен - 10-14 тысяч гривен. "Корд" получает заработную плату от 9 тысяч гривен. Участковые ранее получали - 3200 гривен. Теперь - 7-14 тысяч гривен. Патрульный получает 8-10 тысяч гривен заработной платы", - отметил премьер-министр.

Напомним, в начале ноября 2016 года тогдашняя руководительница Нацполиции Хатия Деканоидзе сообщила, что в ведомстве увеличили зарплату сотрудникам. "Мотивация является очень важным фактором. Полицейские должны чувствовать, что за ними стоит государство... Мы увеличиваем зарплаты для участковых, которые также являются важным звеном", - сообщила она. По ее словам, сотрудники полиции стали получать повышенную зарплату по завершению аттестации.