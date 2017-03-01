Гройсман: Пенсионная реформа будет представлена в ближайшие месяцы

Пенсионная реформа будет представлена в ближайшие месяцы. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время встречи с послами стран G7.

"Отдельно хочу подчеркнуть важнейшую задачу - это построение новой пенсионной системы. Мы над этим вопросом работаем и в ближайшие месяцы будем готовы представить ее украинскому обществу. Она должна быть в среднесрочной перспективе бездефицитной системой с одной стороны, а с другой - системой, которая обеспечит, в том числе, справедливость и рост пенсий", - сказал он.

Ранее сообщалось, что правительственный вариант пенсионной реформы будет представлен на широкое общественное обсуждение.