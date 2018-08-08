Гройсман: Первые локомотивы General Electric введем в эксплуатацию осенью

Осенью 2018 года Украина рассчитывает ввести в эксплуатацию первые локомотивы, которые будут произведены и укомплектованы для ПАО "Укрзализниця" по кооперационному договору с американской компанией General Electric. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба правительства 8 августа.

"Осенью начинаем получать новый подвижной состав - по планам совместного производства General Electric. Мы много потеряли (подвижного состава) на оккупированной территории. Но компания задействована, дела идут", - сказал он.

Гройсман добавил, что одновременно с обновлением фондов происходит и обновление управления государственной компанией, искоренение теневых сделок и ручного управления, которое наблюдалось в прошлые периоды.

"Компания - миллиардер, "Укрзализниця" была опутанной всевозможными схемами и узлами. Начинаем отматывать, вычислять врагов и выводить ситуацию из состояния упадка", - заявил он.

23 февраля "Укрзалізниця" и General Electric заключили соглашение на $1 млрд на приобретение, модернизацию и совместное производство локомотивов. Стоимость одного для украинской компании составит $3,5 млн.

10 июля и.о. главы правления "Укрзалізниці" Евгений Кравцов сообщил, что General Electric собрала первый локомотив для "Укрзалізниці".