Гройсман планирует в 2018 году снизить ренту на добычу газа до 12%

Премьер-министр Владимир Гройсман намерен в 2018 году ввести единую ренту на добычу газа в 12% и за счет этого увеличить объем государственной добычи до 20 миллиардов кубометров в год.

Об этом он заявил в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству.

По словам Гройсмана, недавно он обсуждал необходимость создания благоприятных условий для добычи газа с фракцией БПП.

"Таких условий есть два, наверное, критических: надо, наконец, с 2018 года снизить ренту на добычу газа - ввести единую ренту на уровне 12%, надо провести дерегуляцию, много зарегулированности не дает доступа к газодобыче в стране", - сказал он.

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"Мы имели добычу 55 миллиардов кубометров. Сегодня упали до 20. Из 20 миллиардов только 14 являются государственными, остальное - частная добыча в Украине. Наша задача нарастить государственную добычу до 20 миллиардов до 2020 года", - заявил премьер.

При этом он отметил, что в 2016 году правительство остановило падение объемов государственной добычи газа.

"Нарастили плюс 100 миллионов кубов. Мы утвердили стратегию развития добычи украинского газа. Сегодня "Укргаздобыча" уже получила дополнительно 27 разрешений на разработку добычи газа", - сказал Гройсман.

Он также подчеркнул, что с 2007 по 2013 год в Украине было выдано 150 лицензий на добычу газа, причем ни одна из них не была выдана государственной компании.

"С 2007 года до 2013 год в Украине было выдано 150 лицензий. Как вы думаете, сколько - государственные компании? Ноль. Это были коррупционные схемы, которые мы сломали. И поэтому некоторые и бесится от того", - уточнил премьер.

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По мнению премьера, Украина должна дальше наращивать добычу газа.

"План на 2017 год - плюс 500 миллионов кубов. Но и этого недостаточно", - отметил он.

Напомним, 11 апреля стало известно, что "Укргаздобыча" в Харьковской области нашла новое месторождение газа со значительными запасами.

20 февраля в компании заявили, что вышли на ежесуточный объем добычи газа в 41 миллион кубометров.

Слово і Діло

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