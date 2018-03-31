Премьер-министр Владимир Гройсман подал электронную декларацию за 2017 год. Общая сумма начисленного дохода составила более 17 млн гривень, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

В 2016 году начисленный доход составлял более 15 млн гривень.

Указывается, что доход главы Кабмина состоял из заработной платы - более 435 647 гривень, доходов от предоставления недвижимого имущества (приобретенного до 2006 года) в аренду - 5,1 млн гривень, отчуждение недвижимого имущества (земельного участка) - 8,7 млн гривень и доходов от размещения средств на банковских счетах - 2,7 млн гривень.

Как сообщает пресс-служба, в прошлом году не произошло существенных изменений в перечне недвижимого имущества, которое принадлежит Гройсману.