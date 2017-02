Гройсман поддержал ликвидацию налоговой милиции - Гройсман

Налоговую милицию нужно ликвидировать.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройман.

"Поддерживаю ликвидацию налоговой милиции и образования Службы финансовых расследований. Сегодня провел совещание на эту тему с участием Александра Данилюка, Павла Петренко, Арсена Авакова, а также руководства Prosecutor General's Office of Ukraine, The Security Service of Ukraine и Государственной фискальной службы Украины", - отметил он.

Он добавил, что нужно построить нормальную модель взаимодействия с бизнесом, защитить экономику государства и избавиться постсоветского давления.

"Мы уничтожим аппарат насилия над бизнесом, который сейчас есть. Для этого должны ликвидировать контролерские функции по работе с бизнесом по финансовым вопросам в СБУ и МВД, ликвидировать налоговую милицию, завершить работу над новым законом, обсудить его с бизнесом и внести закон в парламент. первые наработки жду уже через неделю", - добавил премьер.