Гройсман подсчитал бюджетные средства, которые удалось сэкономить благодаря Prozorro

По словам премьер-министра, система госзакупок Prozorro уже позволила сэкономить 24 млрд грн.

Электронная система государственных закупок Prozorro, 1 августа прошлого года ставшая обязательной для использования при надпороговых закупках, за время своего функционирования позволила сэкономить 24 млрд грн бюджетных средств.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на международном форуме в Киеве, посвященном государственным закупкам.

"Prozorro на данный момент уже позволила сэкономить 24 млрд грн бюджетных средств. Это огромные деньги", - сказал глава правительства.