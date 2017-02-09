Гройсман полетел на встречу с НАТО в эконом-классе

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман полетел в Брюссель эконом-классом. Об этом сообщил директор Центра демократии и верховенства права Тарас Шевченко на своей странице в Facebook в четверг, 9 февраля.

“Сегодня выступаю в Брюсселе на дискуссии, организованной Martens Center о реформах в Украине. В одной панели также выступление премьера Владимира Гройсмана, который только что зашел в самолет, чем вызвал оживление среди пассажиров. Летит не в бизнес-классе", – написал Шевченко.

Напомним, Гройсман пробудет в Брюсселе с двухдневным визитом. Согласно программе визита, глава правительства обсудит актуальные вопросы с руководством Евросоюза и НАТО.

Отметим, бывший премьер-министр Арсений Яценюк также был не раз замечен в полетах эконом-класса.