Гройсман пообещал, что за три-семь лет в Украине будут качественные дороги

По словам Премьера через три-семь лет на всей территории Украины будут качественные дороги.

Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, инспектируя ход дорожных работ на автодороге М-05 Киев-Одесса в Киевской области, сообщает корреспондент Укринформа.

"За три-пять-семь лет украинские дороги приведем к абсолютно нормальному, качественному состоянию", - пообещал глава правительства.

Он отметил, что дороги важно строить по всей стране, а не так, как раньше, когда внимание концентрировали на одной или двух трассах, по которым ездят чиновники.

По словам премьера, сейчас создается план реконструкции и строительства дорог по каждой области. Укравтодор составляет масштабный план на 2018-2022 годы, который позволит сформировать очередность и этапность работ.

Также Гройсман отметил, что с 1 января 2018 года будет запущен Дорожный фонд, который позволит аккумулировать больше ресурсов, чтобы наращивать объемы выполнения работ с требованием к соответствующему качеству. Он будет предусматривать распределение ответственности между центральным правительством и местными властями, а средства будут распределяться автоматически в соответствии с количеством дорог на определенной территории. Механизмы работы Фонда будут представлены в конце года.

Премьер-министр подчеркнул, что уже сейчас в Украине много дорожно- строительной техники, и в двух третях случаев качество выполнения работ "является приемлемым и соответствует европейским стандартам".

Как сообщал Укринформ, Гройсман в рамках регулярных инспекций дорожных работ на автомобильных магистралях общегосударственного пользования сегодня посетил сразу три центральных региона страны - Полтавскую, Кировоградскую и Киевскую области.