Гройсман пообещал, что зарплаты украинцев будут расти

Зарплаты украинцев будут расти, в бюджет заложено повышение социальных выплат

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства, передает "ДС" со ссылкой на Depo.ua

"Я уверен, что будут расти зарплаты украинцев. Меня беспокоит то, что люди получают пока низкую зарплату. Но с первого дня мы работаем, чтобы обеспечить увеличение заработной платы в стране, и этот процесс. Уменьшение происходит очень быстро, а рост происходит достаточно медленно. Но мы в этом бюджете полностью сохранили все приоритеты, в том числе и те, которые мы реализовали в 2018 году ", - сказал он.

