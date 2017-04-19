Гройсман пообещал от 200 до 1000 грн надбавки к пенсии с 1 октября

Премьер-министр Владимир Гройсман рассказал о предстоящем повышении пенсий с 1 октября.

"Сейчас дефицит Пенсионного фонда - 140 млрд грн, 85% украинских пенсионеров живут на грани бедности. Мы готовы это изменить, у нас есть модели и в ближайшее время мы их предложим. В работе с МВФ 99% всех позиций являются общими", - заявил Гройсман в программе "Левый берег с Соней Кошкиной".

По словам премьера, с 1 октября у правительства совместно с МВФ будет общее решение, которое сделает возможным поднятие более 5 миллионам украинских пенсионеров пенсии. И что каждый из них получит повышение от 200 до 1000 гривен.

Премьер-министр также отметил, что увеличение минимальной заработной платы до уровня 3200 грн является недостаточным для нормальной жизни граждан.

"Человек, который работает, должен получать нормальную заработную плату. Извините, но 3200 грн - это не те средства, которые можно считать достаточными", - сказал Гройсман.

Он счел нормальной ситуацию, когда бы частные предприниматели платили достойные зарплаты тем работникам, которые зарабатывают для них деньги.

Напомним, что власть планирует на текущей сессии утвердить пенсионную реформу. Ее формат пока не определен, но в Верховной Раде есть предложение запустить накопительную систему. Она предполагает, что с зарплаты будет отчисляться 2% (с ежегодным повышением на 1 процентный пункт до 7%) на личный накопительный счет. Этот накопительный взнос собираются выделить из налога на доходы физических лиц.