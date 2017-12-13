Гройсман пообещал с 1 января повысить на 1500 грн пенсию украинским военным

Средний размер, на который будут повышены пенсии военнослужащим с 1 января следующего года, составит 1,5 тысячи гривен. Об этом в среду, 13 декабря, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания Кабмина.

"Осовременивание пенсий будет происходить автоматически, мы предусматриваем, что боевые пенсии должны быть больше, чем обычные пенсии военнослужащих", - сказал Гройсман.

По его словам, данный законопроект еще должен быть рассмотрен на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

"Повышение пенсий для военных пенсионеров может быть не меньше в среднем, чем 1,5 тыс. грн", - заявил Гройсман.

Как сообщал NewsOne ранее, что президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости повысить минимальную зарплату украинцев до 4100 гривен.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что средний размер зарплаты украинцев поднимется на 35% в 2018 году. Премьер намерен довести размер средней зарплаты до 10000 гривен и сохранить тот же уровень цен, который есть на сегодняшний день.

NewsOne

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