Гройсман пообещал сделать все, чтобы турбины "Siemens" не работали в Крыму

Украина предпримет все возможные меры для того, чтобы четыре турбины немецкой компании "Siemens", которые были обманным путем завезены Россией в аннексированный Крым, никогда там не работали. Об этом сообщил премьер- министр Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству.

"Мы принимаем действия по всем направлениям, дипломатических и других каналах, для того, чтобы блокировать их работу и требовать реакции для введения дополнительных санкций в отношении страны-агрессора", - отметил Гройсман.

По его словам, санкционная политика по отношению к России действует и скандао вокруг турбин это подтверждает.

В свою очередь министр иностранных дел Павел Климкин добавил, что неоднократно обращался по этому поводу к руководству немецкого правительства, Европейского союза и непосредственно к "Siemens".

"Я встречался с руководством "Siemens" и мы скоординировано пытались перебить это путем подачи соответствующих судебных исков и сейчас продолжаются судебные разбирательства чтобы турбины, которые были завезены в оккупированный Крыму обманным путем не работали там", - рассказал глава украинского МИД.

Климкин рассказал, что получил от руководства "Siemens" и от немецкого правительства обещания, что они готовы действовать политическим и судебным путем, чтобы это предотвратить.

Как сообщал NEWSONE, ранее арбитражный суд Москвы не нашел доказательств и признал недействительной сделку о поставках турбин Siemens "дочке" Ростеха, компании "Технопромэкспорт".

NewsOne

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