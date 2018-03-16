Гройсман пообещал утвердить новую космическую программу

Государственное космическое агентство формирует новую общегосударственную целевую научно-техническую программу на следующие пять лет. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает Укринформ.

Гройсман уточнил, что предыдущая программа закончилась в 2017 г., а утверждение новой произойдет в ближайшие недели.

"Что касается Космического агентства. Буквально в январе я проводил закрытое совещание со всеми заинтересованными сторонами. Соответственно, они сейчас готовят новую программу и будут ее докладывать. Я думаю, что в ближайшие недели будет ее утверждение. И дальше они продолжат свою работу", - сказал премьер.

Он подчеркнул, что Украина является космической страной и имеет ряд международных проектов.

"Я определил три задачи для Космического агентства, по которым они сегодня работают", - отметил глава правительства, уточнив, что они касаются, в частности, эффективности взаимодействия с международными проектами, а также внутренних потребностей государства.

"Есть вопросы, о которых я не могу говорить. И мы сейчас ждем от них ответа. Эта работа ведется, будет презентована и будет рассмотрена правительством в секретном режиме. И будут приняты соответствующие решения", - сказал Гройсман.

Как сообщалось, в июле 2017 г. Кабмин принял решение создать два космических концерна.