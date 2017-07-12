Гройсман поручил до осени разработать стратегию развития аэропортов

В течение следующих месяцев в Украине должна быть выработана стратегия развития отечественных аэропортов

Об этом сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает "ДС" со ссылкой на РБК.

"Нам нужна стратегия развития аэропортов Украины и развития авиации том, что по большому счету сегодня каждый аэропорт занимается самостоятельно определением своего места под солнцем. Мы договорились о том, что на сентябрь будет разработана стратегия развития украинских аэропортов", - заявил Гройсман.

Глава правительства отметил, что соответствующая работа должна быть ускорена и стратегия может быть подготовлена в августе.

Как сообщала "ДС",15 марта один из крупнейших европейских лоукостеров - компания Ryanair - объявил о выходе на украинский рынок авиаперевозок. Компания планировала рейсы из Киева и Львова.

После длительных переговоров 5 июля директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин сообщил, что они подписали договор с европейской авиакомпанией- лоукостером Ryanair.

6 июля появилась информация, что "Борисполь" подписал свою версию договора с Ryanair, в которой не учтены отдельные требования авиаперевозчика.Лоукостер Ryanair не согласился на условия обслуживания, которые ему предложил аэропорт "Борисполь" в своей версии двустороннего договора.

По словам Рябикина, "Борисполь" не может учесть все требования компании Ryanair, так это будет стоить ему $2 млрд убытков в год.

10 июля гендиректор аэропорта заявил, что контракт с лоукостером Ryanair может быть не подписан. Ryanair 10 июня приостановил продажу билетов в Украину и из нее.

Позднее стало известно, что Кабмин возобновит переговоры с Ryanair.