Гройсман поручил министерству инфраструктуры разобраться в ситуации с SkyUp

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил министерству инфраструктуры разобраться в рамках правового поля и защитить клиентов компании.

Об этом он написал в Twitter.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян написал в Facebook: "Пока я министр инфраструктуры - SkyUp будет летать и компании ничего не угрожает".

Он отметил, что районный суд не имел никакой компетенции принимать такие решения, тем более в обеспечительной части: это является прерогативой исключительно административного суда.

Как сообщалось ранее, суд приостановил лицензию первого украинского лоукостера SkyUp.

В то же время, авиакомпания SkyUp Airlines в пресс-релизе сообщила , что работает в обычном режиме, все рейсы выполняются по расписанию.