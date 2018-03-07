Гройсман поручил Минюсту активизировать меры по взысканию штрафа с "Газпрома"

Кабинет министров активизирует свои действия по взысканию штрафа с российского газового монополиста "Газпрома", а также о нарушении украинского монопольного законодательства.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман и дал соответствующее поручение Министерству юстиции, сообщается на сайте правительства.

"Позиция Украины в ситуации с "Газпромом" должна быть жесткой и последовательной. "Газпром" должен выполнять вердикт Стокгольмского арбитража и также выполнять требование антимонопольного органа Украины и решения украинских судов. Сегодня разговаривал о наших действиях в связи с этим с министром юстиции Павлом Петренко", - сообщил Гройсман.

"В нынешней ситуации мы должны объединить все наши усилия для того, чтобы заставить "Газпром" выполнять все свои обязательства. За невыполнение обязательств российский монополист должен нести жесткую ответственность", - добавил премьер.

Напомним, в рамках спора о поставках газа в Украину "Газпром" добивался взыскания с "Нафтогаза" просроченной задолженности за газ, поставленный в 2013-2014 годах, а также штрафа за недобор газа по правилу take or pay ("бери или плати") на общую сумму в $56 млрд.

В декабре прошлого года Стокгольмский суд обязал украинскую компанию выплатить "Газпрому" лишь $2 млрд за уже поставленный газ, а также проценты за просрочку (0,03% за каждый день с 22 декабря 2017 года). Вдобавок арбитры освободили "Нафтогаз" от обязательства закупать у "Газпрома" по правилу take or pay по 52 млрд куб. м. в год, сократив объем закупок до 5 млрд куб. м.

28 февраля 2018 года было обнародовано решение Стокгольмского суда по транзитному спору. Суд постановил, что "Газпром" должен заплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору.

Таким образом, по результатам двух вердиктов "Газпром" остался должен "Нафтогазу Украины" около $2,6 млрд.

1 марта "Газпром" отказался возобновить поставки газа в Украину, а 2 марта объявил о начале процедуры расторжения контрактов на поставку газа и его транзит через территорию Украины.