Гройсман посоветовал руководству "Нафтогаза" вернуть премии

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посоветовал руководству НАК "Нафтогаз Украина" вернуть премии и заняться обеспечением транзита и увеличением добычи газа. Об этом глава правительства заявил во время рабочего визита в Полтаву, передает пресс-служба правительства.

В частности, Гройсман назвал прямым и безусловным долгом руководства "Нафтогаза" обеспечение транзита газа европейским потребителям после 2020 года, а также увеличение собственной добычи газа для достижения энергетической независимости государства.

Премьер напомнил, что вчера в Украине прошли первые прозрачные конкурсы на освоение новых газовых площадей, победу в которых одержали и государственная компания "Укргаздобыча", и иностранные компании. Прогнозный объем инвестиций в эту сферу составит около 500 млн долларов.

И сейчас, по словам премьера, вопрос в том, чтобы не терять темпов.

"В свое время НАК провалила программу добычи газа 2020, утвержденную правительством. Они неэффективно построили собственную стратегию, и сейчас есть проблема. Но конкуренция на рынке (благодаря конкурсам) даст возможность быстро двигаться дальше", - сказал Гройсман.

Он добавил, не ведет дискуссий с руководством НАК, так как выразился премьер: "Они - достаточно циничный монополист, с которым мне не по пути".

"Я заставил их в мае и в предстоящие месяцы снизить цены на газ для населения. Они должны продолжать это и дальше. Предлагаю также, чтобы они вернули премии - это будет справедливо. Они работают на собственные карманы, а на этом нужно поставить точку. Их обязанность - обеспечить транзит и увеличивать добычу топлива", - констатировал Гройсман.

Напомним, что 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" по иску к "Газпрому". "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долл. за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита. Также "Газпром" должен оплатить 2,56 млрд долл. в пользу "Нафтогаза".

Через некоторое время стало известно, что Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз" решил выплатить премии на сумму 46,3 млн долл. сотрудникам, которые приложили усилия для победы в Стокгольмском арбитражном суде в споре с "Газпромом" относительно транзитного контракта.

Премьер-министр Владимир Гройсман высказался по этому поводу, заявив, что это "перебор".