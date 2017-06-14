Гройсман посоветовал Садовому не искать крайних, а разобраться с мусором

Премьер раскритиковал Садового за то, что не может до сих пор решить проблему утилизации мусора

Мэр Львова Андрей Садовый сам должен решить проблему с вывозом мусора в городе, которым руководит уже 11 лет. Об этом сказал премьер Владимир Гройсман.

"Андрей Садовый мэр 11 лет. Он за это время мог построить уже 15 мусороперерабатывающих заводов. Он просто не способен это сделать. Я не понимаю, почему он это не решит. Я помог раз, два... Мне уже люди отказывают, не хотят видеть львовский мусор. Я сделал все: выделили землю, она тебе не подошла. С французами я договорился. Что еще я должен сделать?!", - обратился Гройсман к мэру Львова.

Также премьер напомнил, что он сам раньше был мэром Винницы и решал подобные проблемы с мусором.

"Давай, я извинюсь перед львовянами за то, что ты за 11 лет не решил эту проблему. Что я еще могу сделать, чтобы стало легче? Спекулировать на этом вопросе не идет городскому главе такого города", - добавил Гройсман.

Гройсман отметил, что на сегодняшний день доверия к мэру Львова нет.

"Я встречался несколько раз с людьми из Грибовичей. Говорят, мне: у нас одна проблема - мы не верим Садовому. Поэтому, Андрей, бери и сделай", - резюмировал премьер, припомнив Садовому лозунг его партии Самопомич на минувших парламентских выборах.

Напомним, 30 мая 2016 года на полигоне во Львове произошла трагедия: после пожара произошел обвал, погибло трое спасателей. С тех пор мусор из Львова "путешествует" по всей стране, местные жители перекрывают дороги автомобилям, чтобы не пустить отходы.

Позже стало известно о том, что Садовый договорился с городским головой Киева Виталием Кличко о вывозе в столицу более трети твердых бытовых отходов. Львовский мусор сжигали в столице до конца лета на заводе "Энергия".

26 сентября жители сел Грибовичи, Малехов и городка Дубляны, граничащих с Грибовичской мусорной свалкой, перекрыли движение на трассе, требуя прекратить работу свалки.

Ранее мусор из Львова пытались сгружать на территории Черкасской, Винницкой, Волынской, Ровненской, Полтавской, Херсонской, Николаевской, Житомирской, Киевской областей, на Закарпатье и в Буковине. Руководство этих областей потребовало прекратить незаконное загрязнение земель.

Отметим, что львовский мусор продолжает загрязнять Украину. Четыре фуры сбросили отходы в Сумской области и попытались скрыться с места преступления, водителя одной из них полиции удалось задержать в Полтаве

Как сообщали "Комментарии" , в течении двух ближайших лет львовский мусор будут принимать полигоны 20 городов Львовской области. Такой меморандум 21 апреля подписали руководители Львовских облгосадминистрации, облсовета, горсовета и мэры 20 городов региона.

Также мы ранее писали о том, что 22 марта мэр Львова Андрей Садовый выступил с предложением создать резервный мусорный полигон в Чернобыльской зоне, и он реализовал свое предложение, только без каких-либо договоренностей.

21 мая в селе Подгорцы Киевской области попытались выгрузить 20 тонн львовского мусора.