Гройсман повторно отчитал Фонд госимущества за провал приватизации

Кабинет министров в скором времени предложит Верховной Раде Украины проект решения относительно проведения в стране масштабной приватизации неэффективных государственных предприятий и призывает нардепов поддержать соответствующую законодательную инициативу, - заявил сегодня премьер- министр Владимир Гройсман.

"Нам нужно в этом году изменить законодательство в сфере приватизации, чтобы приватизация стала конкурентной. Мы в ближайшее время выйдем с этим предложением к украинскому парламенту и хотим вместе с вами выработать правильный законопроект, который позволит начать масштабный процесс привлечения инвестиций в экономику нашей страны для обеспечения устойчивого экономического роста", - сказал глава правительства в сессионном зале парламента в рамках часа вопросов к Кабмину.

По словам премьера, сегодня ситуация в сфере публичной и конкурентной продажи госпредприятий, которые доказали свою неэффективность и являлись коррупционной "кормушкой", требует особого внимания парламента.

При этом Гройсман вновь публично высказал недовольство работой Фонда государственного имущества (ФГИ).

"Я считаю, что за последний год они (в Фонде госимущества - Ред.) ничего не сделали для того, чтобы эффективно начать процесс приватизации в стране, продажи госимущества, которое неэффективно управляется государством и которое является коррупционной "кормушкой", в том числе для назначенцев на эти предприятия", - заявил премьер.

Напомним, в конце прошлого года (после повторного провала приватизации ОПЗ) Гройсман на заседании Кабмина публично отчитал главу ФГИ Игоря Билоуса, а затем инициировал проведение аудита Фонда госимущества.

В свою очередь Билоус в ответ на критику премьера заявлял, что не собирается уходить в отставку.

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