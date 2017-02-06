Гройсман: Повышение минимальной зарплаты приведет к увеличению количества и качества рабочих мест

Повышение минимальной зарплаты приведет к увеличению количества и качества рабочих мест, а рост цен не выйдет за пределы сезонных колебаний, заявляет премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Согласно сообщению пресс-службы Кабинета министров Украины, январские статданные свидетельствуют о положительном влиянии на экономику повышения вдвое минимальной заработной платы до 3,2 тыс. грн: создано 28 тыс. новых предприятий, на 16% сократилась численность безработных, происходит детенизация экономики.

По словам премьера, на сегодня есть тенденции к росту количества и качества рабочих мест.

"Мы считаем, что минимальная заработная плата - это правильный шаг. Февраль и март четко покажут, что у нас есть увеличение количества предпринимателей, увеличение минимальной заработной платы, средней заработной платы для украинцев, при том, что цены будут оставаться в пределах сезонных колебаний без каких-либо других дополнительных инфляционных процессов", - сказано в сообщении со ссылкой на слова премьера.

По словам главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, в январе было закрыто 156 тыс. физических лиц-предпринимателей, из них 16,4 тыс. - реально работающих.

В январе 2017 года было собрано НДФЛ на 40% больше, почти 2,9 млрд грн, чем в январе 2016 года, ЕСВ - на 700 млн грн больше. По сравнению с запланированными поступлениями ЕСВ это дополнительно 1,8 млрд грн, или 20%.

"Начиная с января, мы видим наполнение Пенсионного фонда абсолютно нормально, прогнозируемо, с существенным перевыполнением планов. Это дополнительные средства, которые обеспечат гарантированную выплату всех социальных выплат вовремя и потом даже можно говорить о каком-то увеличении", - отметил глава ГФС.

В январе было трудоустроено 45 тыс. чел. Таким образом, на 32%, или на 11 тыс. по сравнению с прошлым годом выросло количество лиц, обеспеченных работой.

"То, что нам рассказывают о массовых увольнениях, хочу доложить: были предупреждены об увольнении 29 тыс. чел. в январе 2017 года. Для сравнения с январем 2016 года количество тех, кого предупредили, на 26% меньше. Эти цифры свидетельствуют о том, что, несмотря на заявления о "предательстве" и т.д., факты говорят о другом: ситуация на рынке труда улучшается", - сказал министр социальной политики Андрей Рева.

Министр финансов Александр Данилюк добавил, что экономические данные также свидетельствуют, что после повышения вдвое минимальной зарплаты происходит детенизация экономики и заработные платы выходят из тени.