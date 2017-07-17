Гройсман предлагает сделать аэропорт "Гостомель" базовым для лоукостов

Премьер-министр Владимир Гройсман выступает за единые правила привлечения авиакомпаний, в том числе для лоукостов не только в столице, но и в регионах, а также за развитие аэропорта "Гостомель" как базового аэропорта для лоукостов.

Такую идею он озвучил в ходе специального совещания по вопросам развития авиасообщения и ведения переговорного процесса с лоукост-перевозчиками, сообщает Правительственный портал.

"Владимир Гройсман выразил идею развития аэропорта "Гостомель", который сегодня выполняет функцию базы для самолетов ГП "Антонов" и авиакомпании "Авиалинии Антонова", и превращения его в базовый аэропорт для лоукостов, - в том числе ирландского лоукост-перевозчика "Ryanair". Премьер предложил разработать проектную документацию развития аэропорта "Гостомель" с определением стоимости всех необходимых работ", - указывается в сообщении.

По итогам совещания его участники решили продолжить политику активного привлечения лоукостов в Украину - и не одной компании, а нескольких, разработать в качестве временного решения предоставление условий для лоукостов в аэропортах "Борисполь" или "Киев" (Жуляны) сроком на один год, а за это время превратить аэропорт "Гостомель" в аэропорт для лоукост- перевозчиков, говорится в сообщении. Кроме того, условием привлечения лоукостов должно стать вхождение перевозчиков в региональные аэропорты Украины.

По словам Гройсмана, привлечение в Украину новых авиаперевозчиков, прежде всего лоукостов, предусматривает интенсивное развитие отечественных аэропортов - как международных, так и региональных, возможности которых используются нерационально.

"Мы выступаем за единые правила (привлечения авиакомпаний), в том числе для лоукостов. При этом у нас есть разные аэропорты, есть аэропортовые терминалы. Поэтому нужна программа и новые правила привлечения авиаперевозчиков", - сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что путь привлечения авиакомпаний только в наибольший в Украине международный аэропорт "Борисполь" (Киев) - понятен. Но кроме "Борисполя" столица, например, имеет еще два аэропорта - "Киев" (Жуляны) и Гостомель. И развивать эти авиагавани также необходимо. Читайте также: "Борисполь" хочет, чтобы Кабмин дал возможность договорится с Ryanаir самостоятельно

"Мы сейчас должны принять решение, которое позволит нам решить сразу несколько вопросов, среди которых - отмена любых монополий в "Борисполе", привлечение новых авиаперевозчиков и снижение стоимости билетов для наших пассажиров", - сказал Гройсман.

Он также высказался за наработку решения по развитию региональных аэропортов.

Премьер подтвердил необходимость возобновления и завершения переговоров с Ryanair и поручил Министерству инфраструктуры Украины проинформировать другие авиакомпании об условиях привлечения перевозчиков в Украину.

Как сообщал Укринформ, ранее Гройсман поручил привлечь НАБУ и АМКУ для оценки переговорного процесса аэропорта "Борисполь" с Ryanair, возобновить переговоры с этой авиакомпанией, а также приобщить к переговорному процессу директора Офиса привлечения инвестиций Даниэля Билака.