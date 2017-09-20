Гройсман предостерег "Нафтогаз" от злоупотребления монополизмом и анонсировал публичное обновление набсовета

НАК "Нафтогаз" должен быть демонополизирован, а до этого должен воздержаться от попыток влияния на цены, заявил премьер-министр Владимир Гройсман, открывая заседание Кабинета министров в Киеве в среду.

"Монополии всегда пытаются использовать свое положение, чтобы необоснованно повышать цены, повышать расходы. Я не допущу, чтобы любая монополия необоснованно хотя бы как-то приближалась к корректировке цен на газ в нашей стране", - сказал он.

Днем ранее "Нафтогаз" заявил о намерении всех независимых членов набсовета компании подать в отставку из-за политического вмешательства. В НАК напомнили, что независимые члены НС еще в апреле указывали на невыполнение правительством "Плана реформирования корпоративного управления компании", однако за прошедшее время прогресс в этом вопросе отсутствует, а вместо него усилилось политическое вмешательство.

В.Гройсман, в свою очередь, призвал продолжить реформу "Нафтогаза" и провести анбандлинг НАК, разделив транспортировку и хранение, добычу и продажи газа, чтобы демонополизировать "монополиста, который сегодня может диктовать сегодня любые правила на нефтегазовом рынке".

"Я гарантирую, что на нефтегазовом рынке будут ускорены реформы так, чтобы "Нафтогаз" был современной качественной компанией, в которой внедрены надлежащие принципы корпоративного управления, а не единственным монополистом в стране", - подчеркнул глава правительства.

"Мы обновим наблюдательный совет, сделаем это вместе с нашими международными партнерами публично, чтобы привлечь в наблюдательный совет максимально качественные кадры для продолжения этой сверхважной серьезной и системной реформы", - добавил В.Гройсман.

Как сообщалось, реформу корпоративного управления в "Нафтогазе Украины" правительство начало в 2015 году в соответствии с принципами ОЕСР. В мае 2016 года сформирован набсовет НАК в лице британцев Маркуса Ричардса, Чарльза Проктора и Пола Уорвика. От Кабинета министров в совет вошла первый замглавы МЭРТ Юлия Ковалив, от администрации президента - экс-глава Минэнергоугля Владимир Демчишин.

Ю.Ковалив решила подать в отставку, перейдя на должность главы Офиса инвестиционного совета при президенте Украины. Ее полномочия прекращены с 17 апреля 2017 года.

Ч.Проктор в середине августа 2017 года также решил подать в отставку, его полномочия будут прекращены с 30 сентября.

Кабинет министров 29 марта 2017 года решил расширить количественный состав НС "Нафтогаза" с пяти до семи лиц, добавив в него одного независимого члена и одного представителя от государства.

Комиссия по конкурсному отбору независимого члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" в сентябре отобрала на эту должность пять кандидатов: экс-министра финансов, экс-главу представительства Morgan Stanley в Украине, главу НС "Национальный депозитарий Украины" Игоря Митюкова; генерального директора "Майкрософт Украина" Надежду Васильеву; экс-директора департамента консолидированной продажи и управления активами Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Юлию Берещенко; партнера Ernst&Young Дмитрия Литвака; экс-главу правления словацкого оператора ГТС Gaz-System S.A. Яна Чадама.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.