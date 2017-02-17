Гройсман: преодолеть дефицит Пенсионного фонда возможно уже до 2024 года

Правительство в ближайшие месяцы представит решение по пенсионной реформе, предусматривающее повышение пенсий и которое позволит преодолеть дефицит Пенсионного фонда уже до 2024 года. Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил во время выставки сельскохозяйственной техники "Agro Animal Show 2017", сообщает Правительственный портал.

"Мы в ближайшие месяцы представляем наш подход и будем просить поддержки украинских граждан и украинского парламента для того, чтобы раз и навсегда изменить систему, которая позволит восстановить социальную справедливость и людям получать более высокие пенсии. Это задача No1 для меня как премьер- министра и нашего правительства", - заявил он.

Пенсионная реформа будет состоять в том числе из повышения пенсий украинцам, отметил глава правительства.

"Нам нужно преодолеть дефицит Пенсионного фонда, который равен более 140 млрд грн. Я считаю, что при правильном подходе до 2024 года мы выйдем на бездефицитный Пенсионный фонд. Мы предложим решение и будем просить поддержки украинских граждан. От решения выиграют украинские граждане", - отметил В.Гройсман.

"Моя задача на этот год глобально заключается в том, чтобы, с одной стороны, развивать экономику, сделать все для того, чтобы она стала сильной и люди это почувствовали, а с другой стороны, провести пенсионную реформу, которая построит новую справедливую пенсионную систему", - отметил глава правительства.

Он также отметил, что Правительство завершает подготовку к подписанию меморандума о сотрудничестве с МВФ. В документе нет ни слова о повышении пенсионного возраста для украинцев, подчеркнул Премьер-министр.

"Мы работаем с МВФ. Фактически, на завершающей стадии - завершаем работу над подготовкой подписания. Как только будет готово, мы скажем: "Мы завершили и такие есть параметры". Хочу сразу сказать одну вещь. Пусть на этом никто не спекулирует. Мы не имеем в меморандуме ни слова о повышении пенсионного возраста для украинцев", - подчеркнул В.Гройсман.

Как сообщал УНН, в Пенсионном фонде Украины рассказали, какие пенсии будут облагаться налогом.