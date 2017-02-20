Гройсман пригласил сторонников блокады за стол переговоров

Премьер-министр Владимир Гройсман предлагает всем, кто причастен к блокаде Донбасса, собраться и найти общее решение проблемы.

Такой призыв он сделал в Facebook.

"Призываю всех, кто действительно заинтересован в решении этого комплекса проблем - к профессиональному обсуждению и совместной работе. Правительство готово стать площадкой для такой работы", - пишет председатель правительства.

Это обращение премьер делает в ответ на совместное заявление общественных организаций и аналитических центров относительно решения проблем энергетической независимости Украины.

"Представители авторитетных общественных организаций сформулировали свою позицию по решению вопросов, связанных с так называемой "угольной блокадой". Могу соглашаться или не соглашаться с конкретными оценками или рекомендациями, сформулированными в этом заявлении, но не могу не согласиться с принципиальной позицией - нужно нам всем определить четкую государственную политику как в сфере энергетики, так и в вопросах оккупированных территорий. Только тогда можно избежать спекуляций и злоупотреблений в этой сфере", - говорит он.

По мнению Гройсмана, все государственные институты и политические силы, которые имеют отношение к этому конфликту, должны "взять на себя ответственность за реализацию конкретного плана действий как в законодательной, так и в исполнительной плоскости".

По словам премьера, со своей стороны правительство прилагает все усилия, чтобы минимизировать последствия кризисной ситуации.

Как сообщалось, 12 февраля Гройсман заявлял, что блокирование поставок угля с неподконтрольных Украине территорий Донбасса может повлечь остановки и отключения в сфере электро - и теплоснабжения по всей стране.

15 февраля Кабмин фактически ввел чрезвычайное положение в энергетике из-за блокирования поставок антрацитового угля с территории ОРДЛО.

Как известно, 25 января люди, которые называют себя ветеранами АТО, а также народные депутаты начали блокировать железную дорогу между станциями Светланово и Шипилово. Полиция открыла производство по этому факту. Впоследствии протестующие захватили еще один участок железной дороги на Луганщине. Они аргументируют это борьбой с контрабандой и требуют прекратить торговлю с оккупантами на востоке Украины.

19 февраля сторонники блокады устроили в центре Киева вече, во время которого ходили к администрации президента, где планировали обустроить палатку. Однако были стянуты дополнительные силы полиции и протестующих оттеснили от подходов к Банковой, а потом не пропускали обратно на Майдан Независимости. Из-за этого произошли столкновения между активистами и правоохранителями.