Гройсман пригрозил увольнением за нерасчищенные от снега дороги

Украинский премьер-министр потребовал от чиновников районных администраций вовремя расчищать дороги от снега, реагировать на обстановку.

Глава украинского правительства Владимир Гройсман пригрозил увольнением чиновникам из районных администраций за неубранные от снега дороги. Об этом он заявил в среду, 17 января, во время заседания Кабмина.

"В любой стране бывают пробки... Главное – мобилизовать все имеющиеся ресурсы, не спать, сделать все, чтобы разблокировать пробки. Я требую, чтобы по всей стране все главы областных, районных администраций организовали должным образом работу. Мы заранее вас информируем, мобилизуем – а теперь важно, чтобы каждый выполнил свою работу", - заявил глава правительства.

По его словам, с 1 января у местных бюджетов в 3-4 раза больше средств на дороги, есть ресурсы на их расчистку.

Маємо погіршення погодних умов. Важливо, щоб місцева влада мобілізувала ресурси. Є доступні фінансові ресурси, щоб забезпечити якісне прибирання. Важливо не спати, а мобілізувати сили і ліквідувати затори, і подбати про людей. Це персональна відповідальність голів РДА і ОДА.

— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 17 января 2018 г.

Напомним, в Киеве возникли заторы из-за снегопадов. Ранее украинцев предупредили об ухудшении погодных условий.