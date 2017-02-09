Гройсман призвал партнеров восстановить "план Маршалла" для Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что партнеры в Украине должны помочь в перезагрузке реформ. Об этом он заявил во время пресс- конференции в Брюсселе.

Новость сообщает "Пресса Украины".

Премьер напомнил, что в 2014 году Евросоюз предложил Украине воплотить так называемый "план Маршалла". Однако впоследствии данная программа не нашла своего продолжения. В связи с этим, Гройсман предложил вернуться к данному вопросу.

"Если есть вопросы, чем могут помочь дружеские мировые, европейские партнеры, - это четкий план восстановления Украины. Это План Маршалла, который мы можем создать вместе, чтобы совместными усилиями ускорить трансформацию, изменения, восстановить сектора, которые сегодня охвачены", - рассказал глава правительства.

По его мнению, перестройка и периоринтация экономики должна проходить быстрыми темпами. В частности он напомнил, что за 2015-16 год правительство сделало все, чтобы восстановить экономический рост.

"Экономика Украины встает с колен. Это хороший сигнал, но его надо ускорять", - отметил премьер.

Напомним, 9 февраля премьер-министр Украины Владимир Гройсман прибыл в Брюссель с рабочим визитом. Там проходят встречи с руководством Евросоюза и Североатлантического альянса. Программа визита также подразумевает встречи Гройсмана с президентом Евросовета Дональдом Туском, президентом ЕК Жаном- Клодом Юнкером и заместителем генсекретаря Альянса Роуз Геттемюллер.