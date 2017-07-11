Гройсман призвал восстановить переговоры с Ryanair

Премьер-министр считает, что ход переговоров аэропорта Борисполь и лоукостера Ryanair должны оценить НАБУ и Антимонопольный комитет.

Переговорный процесс между аэропортом Борисполь и ирландским лоукост- перевозчиком Ryanair должны оценить Национальное антикоррупционное бюро Украины и Антимонопольный комитет. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман написал у себя на странице в Facebook.

Глава правительства сообщил, что провел совещание с руководством Минифрастурктуры, Минюста, аэропорта Борисполь, Ассоциации Аэропортов Украины, Офиса привлечения и поддержки инвестиций по ситуации с изменением планов лоукостера Ryanair относительно выхода на украинский рынок.

"Мы приняли совместное решение, с которым согласились все участники совещания. Первое, обратиться в НАБУ и Антимонопольный комитет Украины по оценке всего хода переговорного процесса с участием Мининфраструктуры и Международного аэропорта Борисполь по соблюдению законодательства и условий конкуренции", - сообщил премьер.

По словам Гройсмана, на совещании было решено восстановить переговорный процесс с Ryanair.

Также премьер поручил Мининфраструктуры ускорить разработку Стратегии развития транспортной отрасли в авиасегменте, включая разработку стратегии развития украинских аэропортов, в том числе с привлечением лоукостеров.

Напомним, министр инфраструктуры Владимир Омелян предположил, что Ryanair объявит об отмене полетов в Украину. А после заявления гендиректора аэропорта Борисполь Павла Рябикина о тупике в переговорах с Ryanair, авиакомпания приостановила продажу билетов.

Позже в Ryanair заявили, что аэропорт Борисполь не выполнил условия, согласованные в начале этого года и сообщили об отмене выхода на украинский рынок.

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