Гройсман про реформы: К концу года у Кабмина есть "достаточно амбициозный план"

Премьер-министр Владимир Гройсман рассчитывает, что на заседании в четверг, 21 сентября, Верховная Рада примет судебную и пенсионную реформы.

Об этом он заявил во время встречи с делегацией Европейского парламента, сообщает корреспондент Укринформа.

"Сегодня тоже очень ответственный день, поскольку есть все шансы принять в парламенте две важнейшие реформы - это принятие новых судебных кодексов и также масштабной системной пенсионной реформы", - сказал глава правительства.

Кроме того, Гройсман проинформировал европейских парламентариев, что до конца года у правительства есть "достаточно амбициозный план" относительно внедрения необходимых реформ во многих сферах, в том числе по приватизации и принятие экономических законов, которые, по его словам, будут стимулировать экономический рост.

Как сообщал Укринформ, 7 сентября народные депутаты начали рассмотрение законопроекта No 6232, которым предусматривается внесение изменений в Хозяйственный, Гражданский процессуальные кодексы, Кодекс административного судопроизводства и другие законодательные акты. Читайте также: В пятницу правительство представит проект Госбюджета-2018 в парламенте - Гройсман

Неделя с 11 до 15 сентября была непленарной, поэтому 19 сентября парламентарии продолжили рассмотрение законопроекта во втором чтении и в течение вторника, 19 сентября, завершили рассмотрение поправок к Хозяйственному процессуальному кодексу (1251) и взялись за поправки в Гражданский процессуальный кодекс (всего 1335). 20 сентября депутаты начали работу с 225-й поправки в Гражданский процессуальный кодекс и дошли до 1108 поправки.

Согласно Регламенту Верховной Рады, рассмотрение одного законопроекта может длиться дольше, чем одно заседание, но не может прерываться рассмотрением других вопросов.